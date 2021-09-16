أهم شيء القناعه

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منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134332
منذ 15 دقيقة
ياراحم الحال يا كريم ..
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
عينها به
عندما يغيب المساء
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ياراحم الحال يا كريم ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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