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تعهد عاجل من "SSC" و"MBC" بشأن البث التلفزيوني للدوري والمسابقات الآسيوية

منذ 3 ساعات
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تعهد عاجل من "SSC" و"MBC" بشأن البث التلفزيوني للدوري والمسابقات الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت شركة الرياضة السعودية SSC، ومجموعة MBC اليوم، الخميس، بيانا ردًا على الملاحظات التي طرحها الجماهير بشأن النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكدت الشركة أنه تم العمل تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، متعهدة بالعمل على إيجاد حلول جذرية وفعالة لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

كما تعهدت بتوفير جهاز الاستقبال GOBX عبر عدد أكبر من منافذ البيع في المملكة، مؤكدة أنها تهتم بالتعاون مع MBC، بتلبية اهتمامات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي صعوبات تواجههم.

المملكة
mbc
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شركة الرياضة السعودية
SSC

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2618
منذ 3 ساعات
فاشلين ما عندكم سالفة بالمختصر،،،، لن تصبحو بين سبورت حتى لو عملتم المستحيل
الزعيم
الزعيم عدد التعليقات : 72
منذ 55 دقيقة
بالله مباريات منتخب وطني تبث عبر محطات غير مباشره وليست عبر التلفزيون الرسمي ..
يعى لابد من اشتراك والدفع حتى فى تشجييع ومشاهدة المنتخب الوطني

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أحدث التعليقات

الزعيم
بالله مباريات منتخب وطني تبث عبر محطات غير مباشره وليست عبر التلفزيون الرسمي .. يعى لابد من اشتراك والدفع حتى فى تشجييع ومشاهدة المنتخب...
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