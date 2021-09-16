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بالفيديو والصور..أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

منذ 12 ساعة
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بالفيديو والصور..أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الدمام (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رحمها الله"، بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومسؤولو الدوائر الحكومية وجمع مع المواطنين.

 

 

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134355
منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويحسن عزاهم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53345
منذ ساعة
الله يرحمها و يغفر لها ويحسن عزاء ابنها الامير عبدالعزيز بن عبد الرحمن

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه الله يعوضك خير
ابو عمار
علقوه بالمشنقه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين خصوصا ..
ابو عمار
اوكي
واضح*** وصريح***
سمنكم في دقيقكم يا أهل حرمة، مبرووووك للفائز وحض أوفر للمهزوم وتحياتي لعبدالله العسعوس..

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