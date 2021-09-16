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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مخالفة في الخرج

منذ ساعتين
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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مخالفة في الخرج

الرياض (صدى):
قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

وتم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير المنطقة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

 

الخرج
الرياض
محلات تفصيل
محلات تفصيل ملابس عسكرية
الشعارات العسكرية
ممارسات مخالفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134332
منذ ساعة
ياليت تقصون اصابعه على شان مايعودهاا ..
المهم
المهم عدد التعليقات : 39
منذ 32 دقيقة
يعني على كثر المخالفات عجزتم عن إيجاد حل.!!
المهم
المهم عدد التعليقات : 39
منذ 31 دقيقة
يعني على كثر المخالفات التي نسمع ونرا عجزتم عن إيجاد حل.قضية فلسطين الأخرى

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
عينها به
عندما يغيب المساء
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ياراحم الحال يا كريم ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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