الصقور : النصر سيسعى بعد غد لرد اعتباره أمام الاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق لاعب نادي النصر السابق، حمد الصقور، على المباراة التي ستجمع فريق النصر مع نظيره الاتحاد يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن دافع النصر للفوز في المباراة القادمة أكبر من نادي الاتحاد، مرجعا سبب ذلك إلى أن الأول يريد أن يرد اعتباره من خسارة الدور الثاني في الموسم الماضي، وذلك بحسب ما ذكره لـ"الرياضية".
وأضاف أن النصر يملك عدد من اللاعبين الذين يمثلون قوة هجومية قوية، مضيفا أن اللعب في الرياض سيكون ضمن العوامل التي ستساعد النصر في المباراة.