نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصقور : النصر سيسعى بعد غد لرد اعتباره أمام الاتحاد

منذ ساعتين
1538
1
الصقور : النصر سيسعى بعد غد لرد اعتباره أمام الاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق لاعب نادي النصر السابق، حمد الصقور، على المباراة التي ستجمع فريق النصر مع نظيره الاتحاد يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد أن دافع النصر للفوز في المباراة القادمة أكبر من نادي الاتحاد، مرجعا سبب ذلك إلى أن الأول يريد أن يرد اعتباره من خسارة الدور الثاني في الموسم الماضي، وذلك بحسب ما ذكره لـ"الرياضية".

وأضاف أن النصر يملك عدد من اللاعبين الذين يمثلون قوة هجومية قوية، مضيفا أن اللعب في الرياض سيكون ضمن العوامل التي ستساعد النصر في المباراة.

 

نادي النصر
النصر
الاتحاد
المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2476
منذ 45 دقيقة
اتمنى من الزعماء كافه مقاطعه اي شركه تضع اسمها اوشعارها على فنيلة ابو خرقه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
عينها به
عندما يغيب المساء
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ياراحم الحال يا كريم ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

الفيفا: أغلب متابعي كرة القدم يفضلون إقامة كأس العالم كل سنتين
الفيفا: أغلب متابعي كرة القدم يفضلون إقامة كأس العالم كل سنتين
منذ 5 دقائق 1070
وزير الخارجية اليمني: نٌعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية
وزير الخارجية اليمني: نٌعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية
منذ 9 دقائق 1099
"هدف" والمعهد التقني يتفقان على توطين صناعة التعدين بعرعر
"هدف" والمعهد التقني يتفقان على توطين صناعة التعدين بعرعر
منذ 16 دقيقة 1132
مقتل عشرينية حرقًا على يد زوجها
مقتل عشرينية حرقًا على يد زوجها
منذ 22 دقيقة 300
قرار باعتقال وزير لبناني سابق في قضة انفجار مرفأ بيروت
قرار باعتقال وزير لبناني سابق في قضة انفجار مرفأ بيروت
منذ 30 دقيقة 1290
مجلس التعاون يُدين الهجمات الحوثية ويؤكد دعمه للعراق والشعب الأفغاني
مجلس التعاون يُدين الهجمات الحوثية ويؤكد دعمه للعراق والشعب الأفغاني
منذ 34 دقيقة 1204
12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال عام 2021
12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال عام 2021
منذ 38 دقيقة 288
شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة في مصيدة قديمة بالبحر الأحمر
شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة في مصيدة قديمة بالبحر الأحمر
منذ 42 دقيقة 1304
الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعًا اليوم
الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعًا اليوم
منذ 45 دقيقة 1206
لم شمل فتاة ووالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها
لم شمل فتاة ووالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها
منذ 48 دقيقة 443