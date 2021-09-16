طائر ببغاء شاهد رئيسي في قضية اغتصاب وقتل

واشنطن (صدى):
حسم طائر من نوع ببغاء الجدل، الخميس، مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.
تعود التفاصيل عندما استأجرت إليزابيث مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018، بحسب صحيفة الصن البريطانية.
وعند وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: "لا. من فضلك. دعني أذهب"، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.
وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ "لماذا ضربتني"، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.