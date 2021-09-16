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طائر ببغاء شاهد رئيسي في قضية اغتصاب وقتل

منذ ساعة
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طائر ببغاء شاهد رئيسي في قضية اغتصاب وقتل

واشنطن (صدى):
حسم طائر من نوع ببغاء الجدل، الخميس، مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.

تعود التفاصيل عندما استأجرت إليزابيث مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018، بحسب صحيفة الصن البريطانية.

وعند وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: "لا. من فضلك. دعني أذهب"، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ "لماذا ضربتني"، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.

قتل
الأرجنتين
قضية اغتصاب
طائر بغباء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134319
منذ ساعة
كل خينه عليها من الله بينه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عيب عليكم عيب ياشباب .. ملاغات المره ماهو زين ، عيب على الرجل وشق جيب ..
عندما يغيب المساء
هذي وحده منهن نقفتك وتعرف بالتحقيق والأولاد ما احد درا عنهم
عندما يغيب المساء
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
عندما يغيب المساء
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
برق امصحا
خلاص يا حبيبي راحت عنجهية دكاترة الجامعات وظلمهم للطلاب الآن متابعة وحكومة تطلع للطالب حقه لو من عينك يا دكتور يا فاشل

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