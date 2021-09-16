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جامعة الطائف تصدر بيان صحفي حول إساءة عضو هيئة تدريس لطلابه

منذ ساعتين
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جامعة الطائف تصدر بيان صحفي حول إساءة عضو هيئة تدريس لطلابه

الطائف (صدى):
أصدرت جامعة الطائف بيان صحفي حول إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لطلابه وإحالته للتحقيق.

وقالت "الجامعة" في بيانها: "إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها".

وأكدت الجامعة أنه تم إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

وكان النشطاء قد تداولوا في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

                                                                              اقرأ أيضًـــا

مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

الطلاب
جامعة الطائف
أعضاء هيئة التدريس
عبارات مسيئة
سلوك فردي
فيديو جامعة الطائف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134318
منذ ساعة
يستاهل مايجيه من عقاب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عيب عليكم عيب ياشباب .. ملاغات المره ماهو زين ، عيب على الرجل وشق جيب ..
عندما يغيب المساء
هذي وحده منهن نقفتك وتعرف بالتحقيق والأولاد ما احد درا عنهم
عندما يغيب المساء
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
عندما يغيب المساء
طيب دام تشوفين زي بناتك الاولاد شوفهم زي أولادك العدل هو أساس العمل
برق امصحا
خلاص يا حبيبي راحت عنجهية دكاترة الجامعات وظلمهم للطلاب الآن متابعة وحكومة تطلع للطالب حقه لو من عينك يا دكتور يا فاشل

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