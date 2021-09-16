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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

منذ 50 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة مستمرة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 48كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

الباحة
مكة المكرمة
عسير
الخليج العربي
البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134311
منذ 31 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..

.. اللهم لطفك ورحمتك يا رب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود 🤦‍♂️ ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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