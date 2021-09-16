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«الصحة»: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
1736
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الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 49 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.
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التقرير اليومي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134310
منذ ساعة
الحمد لله على كل حال ..
.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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