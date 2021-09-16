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أضرار تناول عصائر الفواكه الممزوجة بالألبان

منذ ساعة
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أضرار تناول عصائر الفواكه الممزوجة بالألبان

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور المصري محمد سامي، استشاري التغذية، عددًا من المخاطر الصحية لجسم الإنسان من جراء تناول عصائر الفاكهة الممزوجة بالألبان.

وقال الدكتور إن إضافة الألبان إلى الفواكه من شأنه أن يقلل من فاعلية العناصر الغذائية الموجودة بها، وذلك بسبب نسبة البروتين العالية الموجودة في الألبان.

وأشار إلى أن العصائر الممزوجة بالمياه أفضل بكثير من نظيراتها المخلوطة بالألبان، حتى يستفيد الجسم بالقيمة الغذائية الكاملة منها.

وأضاف أن تناول الفواكه بجانب الجبن، كمزج العنب أو البطيخ مع الجبنة من شأنه أن يكون له نفس الأثر السلبي لتناول العصائر المخلوطة بالألبان.

وأكد على ضرورة عدم الإكثار من تناول الفواكه على مدار اليوم، إذ يكفي 6 ثمرات يوميًا كحد أقصى.

المخاطر الصحية
الجسم
الألبان
التغذية
عصائر الفواكه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134311
منذ ساعة
شكراً على المعلومات الطيبه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود 🤦‍♂️ ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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