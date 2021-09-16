فيفي عبده تتجاهل البلاغ المقدم ضدها برقصة

القاهرة (صدى):
تجاهلت الراقصة المصرية فيفي عبده البلاغ المقدم ضدها إلى القضاء، بعد رقصتها بـ”منشفة الحمام”، وحيث نشرت فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت أكابر” للفنانة أصالة.
وظهرت فيفي في مقطع فيديو وهي ترقص بفستان أزرق على أغنية “بنت أكابر” وعلقت عليه: “يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصاله أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم “.
ويذكر أن المحامي المصري أشرف فرحات، مؤسس حملة “تظهير المجتمع” كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيفي بنشر الفسق والفجور بما يتنافى مع قيم المجتمع المصري والآداب العامة، وذلك بعد رقصتها بـ”البشكير” أو منشفة الحمام.