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باكستاني يدهس زميله
منذ ساعة
610
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134294
منذ ساعة
سبحان الله ..
البرودي
عدد التعليقات : 84
منذ دقيقة
انا باكستاني فكر انا خوف..
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أحدث التعليقات
البرودي
انا باكستاني فكر انا خوف..
ع. س. ع
مجتمع العفن والرذيلة وش ترجي منة،، ولكل ساقط لاقط
البرودي
هذي اللي بغت تموت ودخلت الاسلام ويوم طابت نست كل شيء صحيح ذيل الكلب عمره ماينعدل
البرودي
عبدالله فيه واحد ثاني قاعد على كرسي قدام السيارة غير اللي كان يأشر
البرودي
ماشاء الله ايش هذا التطور ياصدى كل ماحطيتو مقطع قلتو بنشر ويوم وصلتم البنشر صار محل صيانه دوريه ههههه
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