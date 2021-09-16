وفاة مطرب الراب رامي دنجوان بعد تعرضه لغيبوبة

القاهرة (صدى):
فُجع جمهور مغني الراب المصري رامي الدنجوان بخبر وفاته والذي أعلنه صديقه مغنّي الراب محمد أسامة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر أسامة صورة للراحل رامي دنجوان وكتب عليها: "الرابر رامي دنجوان مات النهاردة... مع السلامة يا صاحبي وصوتك باقي... ادعو له بالرحمة".
وكان أسامة قد طرح منشوراً عبر حسابه في فيسبوك، في 30 يوليو الماضي، أعلن فيه دخول رامي دنجوان العناية المركزة بعد تعرّضه لغيبوبة، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء حتى يعاودا الغناء معاً.
يذكر أن محمد أسامة قد شارك رامي دنجوان في العديد من الأعمال الفنية، والتي آخرها أغنية "كلام كبار"