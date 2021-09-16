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بينه وبين الموت لحظات

منذ ساعة
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2

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 71
منذ 26 دقيقة
باقي له عمر
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14302
منذ 23 دقيقة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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أحدث التعليقات

💔sad 4ever
كيف تسول له نفسه ان يفرق بين الذكور والاناث الخسيس النذل حقير
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
واضح*** وصريح***
لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم
واضح*** وصريح***
الثاني جته أم الركب المسيكين..
النشمي
الله يرحم من مات ويحفظ من عايش ... ويرحم امي وابوي

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