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رجل يتوقف في المكان والزمان الخطأ
منذ ساعة
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14302
منذ 19 دقيقة
لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم
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أحدث التعليقات
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