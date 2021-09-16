بالفيديو..دكتورة يومي عن علاقتها بـ “ياسر الفيصل”: "ليش عم تقولوا عنه خروف"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بلقب “دكتورة يومي”، عن طبيعة علاقتها بالمدون ياسر الفيصل.
وقالت في المقطع المتداول : “أنا بعرف ياسر من خمس سنوات ولكن فجأة قلب علي، من حبه لي لأنه كان بغار علي بس أكون بالمملكة بيقلب علي”.
أضافت: “أنا ما عندي مشكلة شخصية معه، أنا بحبه كثير بضحكني بس هو أكيد بده ينتقدني مثل ما ينتقد باقي المشاهير لأن هذه شغلته”.
وتابعت : “ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف.. مش خروف.. واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف بحبني الصبي خلص افهموا”.
وأثار المقطع الجدل على موقع “تويتر”، جراء حديثها عن “الفيصل” فمنهم من اعتبر أنها تهاجمه بأسلوب غير مباشر بسبب انتقاداته الدائمة لها، بينما رأى فريق آخر أنها تتغزل به.