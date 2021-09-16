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بالفيديو..دكتورة يومي عن علاقتها بـ “ياسر الفيصل”: "ليش عم تقولوا عنه خروف"

منذ ساعتين
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بالفيديو..دكتورة يومي عن علاقتها بـ “ياسر الفيصل”: "ليش عم تقولوا عنه خروف"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بلقب “دكتورة يومي”، عن طبيعة علاقتها بالمدون ياسر الفيصل.

وقالت في المقطع المتداول : “أنا بعرف ياسر من خمس سنوات ولكن فجأة قلب علي، من حبه لي لأنه كان بغار علي بس أكون بالمملكة بيقلب علي”.

أضافت: “أنا ما عندي مشكلة شخصية معه، أنا بحبه كثير بضحكني بس هو أكيد بده ينتقدني مثل ما ينتقد باقي المشاهير لأن هذه شغلته”.

وتابعت : “ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف.. مش خروف.. واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف بحبني الصبي خلص افهموا”.

وأثار المقطع الجدل على موقع “تويتر”، جراء حديثها عن “الفيصل” فمنهم من اعتبر أنها تهاجمه بأسلوب غير مباشر بسبب انتقاداته الدائمة لها، بينما رأى فريق آخر أنها تتغزل به.

خروف
مشاهير
انتقادات
نقد
يمنى خوري
ياسر الفيصل
دكتورة يومي

التعليقات

zwid
zwid عدد التعليقات : 115
منذ ساعة
بدنا نتنت علعيد وبدنا نعمر بيبي جديد
وبدنا وبدنا وبدنااااااا
يالله يادلي شو هيدا
zwid
zwid عدد التعليقات : 115
منذ 56 دقيقة
يعني بدك تؤلي انو لما بتشوفي واحد حلو متلي ما بت ندي..
لاءه شو هالحكي بتندي اي بتندي و..

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أحدث التعليقات

💔sad 4ever
كيف تسول له نفسه ان يفرق بين الذكور والاناث الخسيس النذل حقير
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
واضح*** وصريح***
لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم
واضح*** وصريح***
الثاني جته أم الركب المسيكين..
النشمي
الله يرحم من مات ويحفظ من عايش ... ويرحم امي وابوي

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