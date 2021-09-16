بالفيديو.. نجل داود الشريان يكشف عن الوضع الصحي لوالده

أميرة خالد (صدى):
علق "محمد" نجل الإعلامي "داود الشريان" عن الأنباء المتداولة عن تدهور صحة الأخير، عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي.
وقال محمد الشريان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.
وأضاف أن "داود" يتمتع بصحة وعافية، وأن ما يتم تداوله بشأنه غير صحيح، مبرهنًا على صحة ذلك بمقطع فيديو لوالده وهو يستمتع بالرسم على الجدران.
وكان داوود الشريان قد أثار جدلا واسعا بعد نشر صورة له جمعته مع "القصبي" ظهر خلالها بشكل نحيف ، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها "الشريان"، وهو ما نفاه ابنه.
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