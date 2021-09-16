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بالفيديو.. نجل داود الشريان يكشف عن الوضع الصحي لوالده

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. نجل داود الشريان يكشف عن الوضع الصحي لوالده

أميرة خالد (صدى):
علق "محمد" نجل الإعلامي "داود الشريان" عن الأنباء المتداولة عن تدهور صحة الأخير، عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي.

وقال محمد الشريان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.

وأضاف أن "داود" يتمتع بصحة وعافية، وأن ما يتم تداوله بشأنه غير صحيح، مبرهنًا على صحة ذلك بمقطع فيديو لوالده وهو يستمتع بالرسم على الجدران.

وكان داوود الشريان قد أثار جدلا واسعا بعد نشر صورة له جمعته مع "القصبي" ظهر خلالها بشكل نحيف ، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها "الشريان"، وهو ما نفاه ابنه.

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داود الشريان
ناصر القصبي
نحافة
نظام غذائي
تدهور الصحة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8536
منذ ساعة
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53355
منذ 29 دقيقة
الرجيم ممتاز لصحه
الريان
الريان عدد التعليقات : 2786
منذ 16 دقيقة
واضح عملية تكميم .. قال ايش قال أن نمط الحياة الجديد لوالده، هو ما ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان من سلمها
ابو عمار
ربع تعاونو ما ذلو
ابو عمار
الله يكون بعونهم
ابو عمار
يستاهل الدوسري التكريم من سموه
ابو عمار
عجيب دهسهم ولا اهتم

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