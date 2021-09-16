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منظر جوي جميل لمدينة أبها قبل 43 عام
منذ 16 ساعة
1700
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منظر جوي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134349
منذ ساعة
منظر ممتااز ..
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