اعترافات مشهورة تيك توك متهمة بالتحريض على الفجور: "مارست الرذيلة مع 5 أشخاص"

القاهرة (صدى):
تصدرت فتاة التيك توك موكا شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، وتعاطي المخدرات، إضافة لإقامة العلاقات الآثمة
وقدمت موكا حجازي المثيرة للجدل، اعترافات تفصيلية عند توقيفها ، حيث أكدت أنها قامت بصناعة وبث أزيد من 250 مقطع فيديو مخل بالآداب العامة،ومارست الجنس مع 5 اشخاص قرابة 10 مرات.
فقد قدمت موكا حجازي المثيرة للجدل، اعترافات تفصيلية حول صناعة وبث أزيد من 250 مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، عندما تم توقيفها
وقالت الفتاة في التحقيقات أن رغبتها في الثراء السريع وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها تيك توك وإنستجرام ويويتوب ، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.
وأضافت: "أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية"'كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستجرام ويوتيوب .