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قصة اصطدام مركبة هاربة بدورية للأمن البيئي بالوجه كانت شبه متوقفة

منذ 4 ساعات
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قصة اصطدام مركبة هاربة بدورية للأمن البيئي بالوجه كانت شبه متوقفة

تبوك (صدى):
علقت مصادر على مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت "المصادر" "أثناء تأدية دوريات قوات الأمن البيئي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى"، بحسب سبق.

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

محافظة الوجه
دورية
الأمن البيئي
مركبة هاربة

التعليقات

اعبدو
اعبدو عدد التعليقات : 158
منذ 40 دقيقة
ياقاتل الروح وين تروح

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أحدث التعليقات

المللل
اي نوع او اي فصيلة من الذباب تشبه
اعبدو
ياقاتل الروح وين تروح
عندما يغيب المساء
يارب لطفك وش ذا الحال
عندما يغيب المساء
سبحان الله العظيم
سويلم الهزيمي
هذا الاعلام ميطلع المفروض

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