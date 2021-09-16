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حسن يوسف: نادم على أعمالي السابقة وحاجتي للمال سبب قبولها

منذ 3 ساعات
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حسن يوسف: نادم على أعمالي السابقة وحاجتي للمال سبب قبولها

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري حسن يوسف، على ندمه على الأعمال الفنية التي قدمها في شبابه، موضحًا أنه قبل بها بسبب حاجته للمال.

وأشار حسن يوسف إلى ندمه على المشاركة في فيلم "ثورة البنات" مع نادية لطفي، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يحافظ على تاريخه الفني ولا يقبل بأي عمل يعرض عليه.

وبخصوص زوجته الفنانة شمس البارودي، كشف حسن يوسف أنه عُرض عليها برنامج تلفزيوني لتتحدث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت متمسكة بقرار ابتعادها.

يذكر أن حسن يوسف مثّل وأخرج العديد من الأفلام، واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

مصر
منوعات
حسن يوسف
فن
شمس البارودي

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14298
منذ ساعة
التوبة تجب ماقبلها يا حاج حسن،
وربنا غفور رحيم ياباشة..

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أحدث التعليقات

صنيان في حرمان
صح عجوز بس يازين هفتها
خبير زمانه
قرار خاطي اعاده التعاقد معها للعمل وشكلها دخلت الواسطات والعلاقات لاعادتها .. طبيبه نغيبت وعليها ملاحظات بعدم النزامها بالعمل وتاخذ رواتبها وهي منقطه وساكته...
6666
هل يطبق تقرير اعادتها للعمل على طبيب/ة سعودي او موظف سعودي بعد انقطاع مدة سنة كاملة هل هذا من النظام ياوزارة الصحة هل هذا...
الوفا طبعي
والله اشوف الصبر على مينيز الى الان النتائج مبشرة بخير عيب الخليج بصفه عامه والسعودية بصفه خاصه مافيه صب بالذات شي اسمه مدرب فوز...
fares
اللهم رد كيدها في نحرها ونحر من ينهج نهجها

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