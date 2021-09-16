حسن يوسف: نادم على أعمالي السابقة وحاجتي للمال سبب قبولها

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري حسن يوسف، على ندمه على الأعمال الفنية التي قدمها في شبابه، موضحًا أنه قبل بها بسبب حاجته للمال.
وأشار حسن يوسف إلى ندمه على المشاركة في فيلم "ثورة البنات" مع نادية لطفي، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يحافظ على تاريخه الفني ولا يقبل بأي عمل يعرض عليه.
وبخصوص زوجته الفنانة شمس البارودي، كشف حسن يوسف أنه عُرض عليها برنامج تلفزيوني لتتحدث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت متمسكة بقرار ابتعادها.
يذكر أن حسن يوسف مثّل وأخرج العديد من الأفلام، واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.