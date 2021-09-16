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كشف ملابسات مقطع "المعلم السكران" في مكة

منذ ساعة
2131
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كشف ملابسات مقطع "المعلم السكران" في مكة

نايف السالم (صدى):
أثار ظهور معلم في مقطع فيديو، يبدو أنه في حالة سكر، بأحد مدارس مكة المكرمة، جدلا في الساعات الماضية.

ومن جانبه خرج المعلم المتقاعد صاحب المقطع الدكتور "سالم بكيش"، كاشفًا ملابسات الفيديو المتداول.

وأعاد المعلم نشر المقطع معلقا بقوله: "لكل من شاهد الفيديو أؤكد للجميع أنه مقطع تمثيلي نُفذ في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل عامين تقريباً".

وأضاف: "الآن أنا معلم متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج والتي عشقتها منذ الصغر، وأعتز بمسيرة الـ ٣٣ عاماً التي قضيتها في أنبل رسالة عرفتها البشرية".

مكة المكرمة
معلم
التعليم
معلم سكران

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

kkkk
هذا مدرب نكبات الموجود ارحم
Warman
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
سلطان
اطمئني ستاتيه العقوبة عاجلا غير اجل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهذا لايمنعك المطالبة بحقك
عبد الله المطيري
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
ابو عمار
سلامات

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