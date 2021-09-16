فرنسا تغتال أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي

باريس (صدى):
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن قوات بلاده قتلت قائدا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.
وقال ماكرون: "قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية، وهذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
والقائد الهالك هو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية وقعت في عدة دول.
وكان الصحراوي مدرج على اللائحة السوداء الأمريكية منذ عام 2018، وفي 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه.