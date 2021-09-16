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فرنسا تغتال أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي

منذ ساعة
1394
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فرنسا تغتال أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي

باريس (صدى):
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن قوات بلاده قتلت قائدا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال ماكرون: "قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية، وهذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

والقائد الهالك هو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية وقعت في عدة دول.

وكان الصحراوي مدرج على اللائحة السوداء الأمريكية منذ عام 2018، وفي 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه.

فرنسا
داعش
ايمانويل ماكرون
ابو وليد الصحراوي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ 59 دقيقة
يستاهل المجرم

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أحدث التعليقات

kkkk
هذا مدرب نكبات الموجود ارحم
Warman
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
سلطان
اطمئني ستاتيه العقوبة عاجلا غير اجل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهذا لايمنعك المطالبة بحقك
عبد الله المطيري
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
ابو عمار
سلامات

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