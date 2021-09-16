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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
1352
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

جدة
الرياض
عسير
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134284
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

Warman
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
سلطان
اطمئني ستاتيه العقوبة عاجلا غير اجل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهذا لايمنعك المطالبة بحقك
عبد الله المطيري
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
طيب

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