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مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

منذ 20 دقيقة
1469
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مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"

نايف السالم (صدى):
تداول نشطاء في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، قول الدكتور الجامعي لإحدى طالباته: "أنا ادعس الطلاب دعس، لكن البنات قلبي ما يطاوعني" .

وتصدر وسم "دكتور جامعي يظلم الطلاب" قائمة الأكثر تداولا بتويتر على مستوى المملكة، وسط مطالبات للجهات المختصة بمحاسبة الدكتور.

وتفاعل الطلاب والطالبات من خلال الوسم، حيث روت إحدى الطالبات موقفًا مشابهًا مع دكتورها بالجامعة قائلة: "كان فيه دكتور طول المحاضرة يسولف معنا ولا يشرح كلها سوالف، ومن ضمن سوالفه انه ما يعطي الطلاب درجات لأنه يدري مسبقا أنهم مهملين، أما الطالبات ولا واحده تأخذ عنده أقل من +B ويقول تطمنوا مرة من ناحية الدرجات أعطي كثير +A لأنكم تستاهلون بالأخير عطاني +D لا تثقون يا بنات".

المملكة
التعليم
التعليم الجامعي
دكتور جامعي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53308
منذ 14 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه قبحك الله من معلم يا بو قلب حنين
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 92
منذ 7 دقائق
هاذي الاشكال من الاساتذه الجامعيين ومن غيرهم في جميع المجالات
الذين اعطوا سلطه هم ليسوا أهلآ لها وليسوا بأمناء عليها كهذا النكره
من المفترض يعاقبوا اشد عقوبة ممكنة ويشطبوا نهائيآ من ممارسة
تخصصهم ويجب ان تراجع جميع ملفاتهم القديمة ويروا من الذين
تضرروا من افعالهم وجرائمهم تلك ويجب عدم السكوت عما مضى
من خيانتهم للأمانة والمسؤولية .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134280
منذ 6 دقائق
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 639
منذ دقيقتين
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا

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