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التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

منذ 53 دقيقة
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التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

الطائف (صدى):
فتحت الشؤون الصحية بالطائف تحقيقا في تقاضي طبيبة، رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل.

وأكدت صحة الطائف، أنه تم طلب إصدار موافقة لمنع الطبيبة من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.

وتبين أن الطبيبة تقاضت 25 ألف ريال شهريا على حسابها المصرفي، حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال لعام كامل رغم انقطاعها العمل، بحسب عكاظ.

وأوضحت الطبيبة أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى، متعهدة برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل.

وبالإطلاع على تخصص الطبيبة تبين أنه تخصص مطلوب ويوجد احتياج لها وأن من مصلحة العمل التعاقد معها.

ورأت الشؤون القانونية في عرضها، أنه نظرا لظروف الطبيبة الصحية، وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها ونظرا لحاجة العمل لخدماتها فإن الإدارة ترى إعادة التعاقد معها مع تحصيل جميع المبالغ، التي صرفت لها من غير وجه حق.

الطائف
صحة الطائف
الشؤون الصحية
طبيبة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53308
منذ 44 دقيقة
ما شاء الله سنه كامله وراتبها يمشي وهي في البيت .. من المسؤل ؟
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 92
منذ 25 دقيقة
وأوضحت الطبيبة أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى، متعهدة برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل.
هناك شؤون قانونية في وزارة الصحة ممكن تلجأين لها يا دكتوره وتقدمي شكواك
في ذلك الموظف أما عذرك الاخر وهو انه اصابك عارض صحي فهناك لجنة طبية هي من
تقرر مدى حاجتك للإجازة من عدمه ومدة تلك الاجازة أما انك تنقطعين هكذا من العمل
بدون رقيب او حسيب فهناك في الامور مافيها من تسيب إداري وهدر مالي .
اتمنى فتح تحقيق شامل ودقيق مع الطبيبه ومع مدير المستشفى ومع مدير شؤون الموظفين للوقوف على حقيقة وخلفية هذه الواقعة التي فيها مافيها من امور
مريبه .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134280
منذ 7 دقائق
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا

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