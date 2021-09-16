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تركي الحربي : تجاوز النصر السهل تراكتور وأتمنى له الأسهل الهلال
منذ 5 ساعات
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التعليقات
خالد الربياوي
عدد التعليقات : 1319
منذ 24 دقيقة
اعتبره مشجع نصراوي لايمت للاعلام الرياضي بشي ولايفيد المشاهد
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا
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