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جمال عارف : لماذا اغلب اهداف النصر من ضربات جزاء
منذ يوم
1708
1
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14310
منذ ساعة
السبب لقوة عناصر الهجوم لديهم،وعدم مقدرة دفاع الخصوم إيقافهم بدون اللجوء للضرب والعنف..
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ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..
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