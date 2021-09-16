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جمال عارف : لماذا اغلب اهداف النصر من ضربات جزاء

منذ يوم
1708
1

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14310
منذ ساعة
السبب لقوة عناصر الهجوم لديهم،وعدم مقدرة دفاع الخصوم إيقافهم بدون اللجوء للضرب والعنف..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن بأسباب البرد حُفر هذا القبو كسكن شتوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش .. .. ارجو تحديث معلوماتك ، اول الظافرين الشيخ محمد بن مكتوم .. وانا حظي بإذن الله بِرِي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل فاني ، والباقي وجه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويوم كبرتي استفردتي باالإنجاب من الصوبين ..

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