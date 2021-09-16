نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

منذ 57 دقيقة
1266
1
وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي (صدى):
تعلن جامعة الملك فيصل، عن وظائف شاغرة بنظام العقود المؤقتة تابعة معهد البحوث والاستشارات.

المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:

1- حارس أمن. (للجنسين)

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

- أن يكون لديه خبرة في أمن الجامعات.

- أن يكون لديه شهادة دورات تدريبية في الأمن.

- ألا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

2- مفتش وحدة. (للرجال)

- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس.

- أن يكون حاصلا على شهادة للمعايير الحيوانية أو السمكية. SAUDl G.A.P

- أن يكون غير موظف في القطاع الخاص أو العام.

- مكان العمل: الرياض

الشروط العامة:-

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصلا على المؤهل في المجال المطلوب.

- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة:-

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

ينتهي التقديم يوم السبت 1443/02/11هـ الموافق 2021/09/18م.

جامعة الملك فيصل
فرص عمل
وظائف سعودية
معهد البحوث والاستشارات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53308
منذ 52 دقيقة
ما شاء الله . حارس امن يكون حاصل على الثانويه او اعلى مثل الشهاده الجامعيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 12 دقيقة 1148
مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"
مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني"
منذ 20 دقيقة 1456
التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
منذ 53 دقيقة 1615
وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل
وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل
منذ 57 دقيقة 1266
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى المساء
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى المساء
منذ ساعة 1299
فتاة تخنق طفلها بورق التواليت في مرحاض طائرة!
فتاة تخنق طفلها بورق التواليت في مرحاض طائرة!
منذ ساعتين 668
التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا
التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا
منذ ساعتين 2270
توضيح من الاتحاد الآسيوي بشأن حضور الجماهير المباريات المقبلة
توضيح من الاتحاد الآسيوي بشأن حضور الجماهير المباريات المقبلة
منذ 3 ساعات 1824
انتحار فتاة داخل مول شهير في مصر
انتحار فتاة داخل مول شهير في مصر
منذ 3 ساعات 1076
فيديو.. الإطاحة بمواطن اعتدى على امرأة في الخرج
فيديو.. الإطاحة بمواطن اعتدى على امرأة في الخرج
منذ 4 ساعات 1972