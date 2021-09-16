وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي (صدى):
تعلن جامعة الملك فيصل، عن وظائف شاغرة بنظام العقود المؤقتة تابعة معهد البحوث والاستشارات.
المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:
1- حارس أمن. (للجنسين)
- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.
- أن يكون لديه خبرة في أمن الجامعات.
- أن يكون لديه شهادة دورات تدريبية في الأمن.
- ألا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.
2- مفتش وحدة. (للرجال)
- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس.
- أن يكون حاصلا على شهادة للمعايير الحيوانية أو السمكية. SAUDl G.A.P
- أن يكون غير موظف في القطاع الخاص أو العام.
- مكان العمل: الرياض
الشروط العامة:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصلا على المؤهل في المجال المطلوب.
- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
المستندات المطلوبة:-
- سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
ينتهي التقديم يوم السبت 1443/02/11هـ الموافق 2021/09/18م.