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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى المساء

منذ 3 ساعات
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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى المساء

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ينبع
المدينة المنورة
الارصاد
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134284
منذ ساعة
الله يستر على الاجواد ..

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أحدث التعليقات

Warman
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
سلطان
اطمئني ستاتيه العقوبة عاجلا غير اجل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهذا لايمنعك المطالبة بحقك
عبد الله المطيري
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
طيب

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