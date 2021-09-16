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التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا

منذ 4 ساعات
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التونسيون يلقنون المرتزقة توكل كرمان درسًا

تونس (صدى):
لقن نشطاء تونسيون، المرتزقة اليمنية توكل كرمان، درسًا قاسيًا، وذلك بعد انتقادها الرئيس قيس سعيد ووصفه بالـ"روبوت".

وهاجم التونسيون توكل كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن على يد إيران والحوثيين.

وأشاروا إلى أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب "النهضة" الإخواني الذي فقد السلطة.

يذكر أن الإخوانية توكل كرمان تعمل على استقطاب صحفيين وناشطين شغلهم الشاغل الإساءة لدول عربية وتأسيس منصات تتخذ من إسطنبول مقرا لها لصناعة الفبركات والتقارير الكاذبة حول الدول الداعية لمقاطعة الإرهاب.

تونس
الاخوان
توكل كرمان
حزب النهضة
قيس سعيد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ ساعتين
اعوذ بالله من ابليس . هاي صايعه مع اخوان الشياطين تتنقل بين قطر وتركيا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134284
منذ ساعة
زاد الله وجهها قبحاَ على قبح ..

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أحدث التعليقات

Warman
بعض من قذاره بعض الدكاترره. ماشوفتوا شي في الشركات والمؤسسات الكبرى. البنت تاخذ تقييم عالي ودرجات وظيفيه ودوامها يوم بالشهر.
سلطان
اطمئني ستاتيه العقوبة عاجلا غير اجل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهذا لايمنعك المطالبة بحقك
عبد الله المطيري
هذا المعلم غزلنجي الله يهديه ويرده إلى الطريق المستقيم
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
طيب

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