توضيح من الاتحاد الآسيوي بشأن حضور الجماهير المباريات المقبلة

ماجد محمد (صدى):
صرح نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستقام في المملكة بالنسبة لأندية الغرب، وأن المواجهات ستشهد حضورا جماهيريًا.
وأوضح بحران أن الجماهير سيُسمح لها بالحضور في المباريات المجمعة في الرياض بحسب نسبة الحضور وفق ما يحدده الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال متحدث الاتحاد: "السعودية ستستضيف المباريات الاقصائية والنهائي، كما سيسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية، وسيحدد الاتحاد السعودي النسبة وفقا للبروتوكول الصحي".
وأضاف: " لم يكن هناك أي شكوى تظلم من أي فريق، بخصوص إقامة البطولة بنظام التجمع والحضور الجماهيري، وقرعة ربع النهائي ستكون مفتوحة دون أي توجيه، ومن الممكن أن يتواجه فريقان من بلد واحد في ربع النهائي، كما ستتواجد تقنية الفيديو "فار" في الادوار المقبلة بداية من دور الـ 8.
وبخصوص التباين في قيمة بيع حقوق النقل التلفزيوني، أوضح نضال أن الأمر يعتمد على عدد السكان في كل بلد -على حد قوله-.