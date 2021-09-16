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قطر تتخذ قراراً جديداً يتعلق بدوام الموظفين في القطاع الحكومي 

منذ 11 ساعة
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قطر تتخذ قراراً جديداً يتعلق بدوام الموظفين في القطاع الحكومي 

نايف السالم (صدى):
قرر مجلس الوزراء القطري، الموافقة على مشروع نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.

وبحسب هذا النظام، فإنه يتم تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد، على أن يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بسبب طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وقد يهدف هذا النظام، إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية.

وأتاح هذا النظام للمرأة القطرية، فرص أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.

 

 

قطر
الموظفين
متطلبات
ساعات الدوام
احتياجات
الدوام الجزئي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134284
منذ 9 ساعات
ماااشي .. علم قطر ........... .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ 3 ساعات
اربع ساعات متواصله في العمل افضل من ثمان ساعات متقطعه .. من الساعه الثامنه صباحا الى الساعه 12 كفايه او من 7 الى 11 كفايه
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 655
منذ ساعة
عقبالنا يارب بالسعوديه

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أحدث التعليقات

صنيان في حرمان
صح عجوز بس يازين هفتها
خبير زمانه
قرار خاطي اعاده التعاقد معها للعمل وشكلها دخلت الواسطات والعلاقات لاعادتها .. طبيبه نغيبت وعليها ملاحظات بعدم النزامها بالعمل وتاخذ رواتبها وهي منقطه وساكته...
6666
هل يطبق تقرير اعادتها للعمل على طبيب/ة سعودي او موظف سعودي بعد انقطاع مدة سنة كاملة هل هذا من النظام ياوزارة الصحة هل هذا...
الوفا طبعي
والله اشوف الصبر على مينيز الى الان النتائج مبشرة بخير عيب الخليج بصفه عامه والسعودية بصفه خاصه مافيه صب بالذات شي اسمه مدرب فوز...
fares
اللهم رد كيدها في نحرها ونحر من ينهج نهجها

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