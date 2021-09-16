قطر تتخذ قراراً جديداً يتعلق بدوام الموظفين في القطاع الحكومي 

نايف السالم (صدى):
قرر مجلس الوزراء القطري، الموافقة على مشروع نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.
وبحسب هذا النظام، فإنه يتم تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد، على أن يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بسبب طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية، وفق وكالة الأنباء القطرية.
وقد يهدف هذا النظام، إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية.
وأتاح هذا النظام للمرأة القطرية، فرص أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.