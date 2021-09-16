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مهتم بالشأن العام: 60 سنة هو سن العطاء الحقيقي في الوظيفة

منذ 21 ساعة
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مهتم بالشأن العام: 60 سنة هو سن العطاء الحقيقي في الوظيفة

الرياض (صدى):
علق عادل محمد، المهتم بالشأن العام، على توجيه الشورى لـ "التأمينات" بأهمية دراسة آثار رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.

واتفق "عادل" مع هذا القرار: "اعتبر هذا الأمر جاء متأخر جدًا أنا مع رفع سن التقاعد لـ 65 سنة، لأن بالنظام السابق كنا نحيل كفاءات كبيرة للتقاعد وقد يكون سن 60 سنة هو سن عطاء للمجتمع خاصة وأن عدد كبير منهم يصل لدرجات علمية كبيرة وما جتله فرصة كافية يقدم عطاءاته للوطن".

وأضاف: "فقدنا كفاءات كبيرة جدًا من أطباء وطيارين ومهندسين أجبرناهم على العطالة بالرغم من أن هذا السن هو سن العطاء الحقيقي.. أنا مع القرار ولكنه جاء متأخرًا جدًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وعن علاقة رفع سن التقاعد بزيادة نسبة البطالة، تابع: "بالعكس نسبة البطالة بسبب استقدام العمالة الأجنبية لكن لا يجب ربطها برفع سن التقاعد هناك من يحصل على شهادة الدكتورة في سن الخمسين لذا فلديه الكثير لكي يعطيه بعد ".

البطالة
التأمينات
الشورى
الكفاءة
الخبرات
رفع سن التقاعد

التعليقات

ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2389
منذ 21 ساعة
قول قسم. ياخي تألم
عرفج
عرفج عدد التعليقات : 98
منذ 21 ساعة
الواحد مع هالقرارات صار ينتظر يكمل ٢٥ سنه بس ويتقاعد ويرتاح نفسيا
جاي تبغى يرفعون سن التقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134310
منذ 20 ساعة
انا اصدق ان البطاله من العماله ..
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1319
منذ 15 ساعة
المشكلة ماهي بسن التقاعد ٦٠ او ٦٥ الاشكالية هذا الموظف لما يرا نفسه انه غير قادر على العطاء في وظيفتة بأي سبب من الاسباب في هذي الحالة يكون عالة على وظيفتة والافضل له التقاعد
اذكر الله يذكرك 1980
اذكر الله يذكرك 1980 عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
ههههه لو قالوا بنزل سن التقاعد تغير كلامه
65 يعني من الوظيفة للقبر وبعدين اي تقاعد المتقاعد يعلم الله بحالة حتى الصندوق العقاري يخصم عليه بدل ما يرتاح المتبقي من عمره يصير همة شلون يكمل الشهر
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 71
منذ 10 ساعات
نطالب برفع سن التقاعد العسكري الى ستين سنة
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 71
منذ 10 ساعات
ويش الفرق بين المدني والعسكري المدني يخدم ستين سنة والعسكري اقل من ذلك نطالب برفع سن التقاعد الى ستين سنة اسوة بالمدنيين العسكر غارقين بالديون واذا تقاعد اعطي راتب لا يكفيه وعنده عائلة والتزامات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ 10 ساعات
المفروض يكون التقاعد اختياري بشرط لا يتجاوز ال 65 سنه لان هذا العمر هو صاحب الخبره الكبيره في مجال العمل ثم لا يزال بكامل صحته وعطائه
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14301
منذ 8 ساعات
ممكن نأخذ كلامك على محمل عدم الإحساس بالمسئولية من بعض حديثي التعيين في الوضائف..
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2389
منذ 29 دقيقة
العسكر المفروض 45 سنه مع الباب لا يستفاد منه يجلس يخرب على اللي توهم متخرجين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود 🤦‍♂️ ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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