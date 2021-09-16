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مواطنة تتفاجئ بالزوجة الثانية بعد إعطاء زوجها أموالها

منذ 19 ساعة
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مواطنة تتفاجئ بالزوجة الثانية بعد إعطاء زوجها أموالها

الرياض (صدى):
روت مواطنة، قصتها بعد تعرضها للتلاعب والاستيلاء على أموالها من قِبل زواجها، حيث وثقت به وسلمته أموالها.

وقالت المواطنة إنها بعد سنوات زواج، امتدت لأكثر من 15 سنة، ساعدت فيها زوجها في بناء عمارتهما الخاصة، وبعد السكن فيها طلب منها أن يؤثث الشقة التي أمامهما أيضا، ليكبر من مساحة بيتهما، وفقًا لـ"الوطن".

وأضافت أنه قال لها إنه لا يملك مبلغ التأثيث حاليا، فوثقت به وأعطته ما يقارب الـ80 ألف ريال.

وتابعت أنه بعد أن انتهى من تأثيث الشقة تفاجأت أنه تزوج عليها، وجاء بالزوجة الثانية، لتسكن في الشقة الواقعة أمام شقتها.

واستكملت أنه عندما قالت له: رد لي أموالي، قال لها ببساطة: «محد ضربك على يدك يوم أعطيتيني».

التلاعب
مواطنة
زوجة ثانية
الاستيلاء
الشقة
السكن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134284
منذ 17 ساعة
ياله من غدار وناكر للجميل ، غدر بنفسه قبل ان يغدر بزوجته ..
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2388
منذ 17 ساعة
ليه كذا حرام عليك تجرحها اللي يتزوج الثانيه مو بالطريقه هذي المفروض انت تراضيها بمبلغ مالي وأسلوب جميل
مشآعر إنسان ..
مشآعر إنسان .. عدد التعليقات : 10
منذ 17 ساعة
ليس كل الرجال سيئون ومتلاعبون ومحتالون واستغلاليون
هناك من هو قمة الحنان والوفاء والامانة
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82965
منذ 16 ساعة
الي رجال ما يتزوج بفلوس غيره
ddd
ddd عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
عساه مايتوفق
تروح المحكمه وتاخذ حقها من الوسخ
منطقي وعقلاني
منطقي وعقلاني عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
وانتم مصدقبن الفلم الهندي
مجرد اختلاق اخبار لاكتمال العدد، وتشويه سمعة التعدد بطريقة او باخرى
زائر
زائر عدد التعليقات : 368
منذ 11 ساعة
مواطنة تتفاجأ بالزوجة ... وليس تتفاجىء
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53319
منذ 6 ساعات
ما احد ضربك على يدك هذا رد غير اخلاقي واما زواجه بالثانيه فهذا شي طبيعي
fares
fares عدد التعليقات : 3112
منذ ساعة
غير محترم وغير مبالي فيها اصبري واحتسبي عند الله ان شاء الله ربي يرد لكي حقك

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أحدث التعليقات

صنيان في حرمان
صح عجوز بس يازين هفتها
خبير زمانه
قرار خاطي اعاده التعاقد معها للعمل وشكلها دخلت الواسطات والعلاقات لاعادتها .. طبيبه نغيبت وعليها ملاحظات بعدم النزامها بالعمل وتاخذ رواتبها وهي منقطه وساكته...
6666
هل يطبق تقرير اعادتها للعمل على طبيب/ة سعودي او موظف سعودي بعد انقطاع مدة سنة كاملة هل هذا من النظام ياوزارة الصحة هل هذا...
الوفا طبعي
والله اشوف الصبر على مينيز الى الان النتائج مبشرة بخير عيب الخليج بصفه عامه والسعودية بصفه خاصه مافيه صب بالذات شي اسمه مدرب فوز...
fares
اللهم رد كيدها في نحرها ونحر من ينهج نهجها

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