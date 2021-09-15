فيديو.. الإطاحة بمواطن اعتدى على امرأة في الخرج

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط مواطن اعتدى على امرأة، في أحد المرافق العامة بمحافظة الخرج.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
والمتهم في العقد الرابع من العمر، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن الاعتداء نتيجة خلاف عائلي مع زوجته.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.