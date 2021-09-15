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شاب يفضل البقاء في السجن عن العيش مع حماته

منذ 18 دقيقة
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شاب يفضل البقاء في السجن عن العيش مع حماته

روما (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، قرر شاب في إيطاليا البقاء في السجن هربًا من العيش مع حماته التي انتقلت إلى منزله.

وهرب الشاب من منزله بسبب قرار حماته بالمكوث معه بنفس المنزل، حيث حزم أمتعته وغادر المنزل بلا رجعة بسبب كرهه الشديد لها.

وفكر الشاب في حيلة تمنعه من العودة للمنزل أطول وقت ممكن، ليقم بدخول إحدى الثكنات العسكرية الإيطالية، ويعتبر ذلك خرقا واضحا للتعليمات العسكرية في تلك المنطقة، إلا أن الجنود المكلفين بالحراسة حاولوا إخراجه من المكان حتى لا يقع عليه أي ضرر.

ثم تعدى بالضرب والصفع على أحد الضباط، لتنجح خطته في الهرب من حماته حيث تقرر حبسه لمدة عامين.

منوعات
سجن
ايطاليا
الشرطة الايطالية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134274
منذ 14 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه ..

.. قالوا في المثل // هَجّْ من القوم وطاح باالسريَّه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ايام الاصلي ، صفر صفر ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح بعينها وعين اللي خلفوهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا في المثل // هَجّْ من القوم وطاح باالسريَّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي .. علم قطر ........... .
ابو محمد 😎 ✍️
ورا كلامك كلاااام .. ياشيخة الشيخاات .....

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