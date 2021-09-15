شاب يفضل البقاء في السجن عن العيش مع حماته

روما (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، قرر شاب في إيطاليا البقاء في السجن هربًا من العيش مع حماته التي انتقلت إلى منزله.
وهرب الشاب من منزله بسبب قرار حماته بالمكوث معه بنفس المنزل، حيث حزم أمتعته وغادر المنزل بلا رجعة بسبب كرهه الشديد لها.
وفكر الشاب في حيلة تمنعه من العودة للمنزل أطول وقت ممكن، ليقم بدخول إحدى الثكنات العسكرية الإيطالية، ويعتبر ذلك خرقا واضحا للتعليمات العسكرية في تلك المنطقة، إلا أن الجنود المكلفين بالحراسة حاولوا إخراجه من المكان حتى لا يقع عليه أي ضرر.
ثم تعدى بالضرب والصفع على أحد الضباط، لتنجح خطته في الهرب من حماته حيث تقرر حبسه لمدة عامين.