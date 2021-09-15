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إيران تقيل كبير المفاوضين في الملف النووي من مهامه الوزارية

منذ 6 ساعات
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إيران تقيل كبير المفاوضين في الملف النووي من مهامه الوزارية

طهران (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم إعفاء نائب وزير الخارجية عباس عراقجي -الذي يتولى أيضا منصب كبير المفاوضين في الملف النووي - من مهامه الوزارية.

وأضافت الوزارة أنها عينت "علي باقري" مساعدا للوزير، بدلا من عراقجي، فيما لم توضح ما إذا الأول سيشغل منصب كبير المفاوضين من عدمه.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أيام على اتفاق تم التفاوض عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة منشآت إيرانية، ما أثار آمالا باستئناف وشيك للمحادثات في العاصمة النمساوية.

يذكر أن "علي باقري" يعد مقرب من الرئيس الجديد المحافظ ابراهيم رئيسي، ومعروف برفضه أي تنازل للغربيين.

إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الطاقة الذرية
عباس عراقجي
علي باقري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53308
منذ 50 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا

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