إيران تقيل كبير المفاوضين في الملف النووي من مهامه الوزارية

طهران (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم إعفاء نائب وزير الخارجية عباس عراقجي -الذي يتولى أيضا منصب كبير المفاوضين في الملف النووي - من مهامه الوزارية.
وأضافت الوزارة أنها عينت "علي باقري" مساعدا للوزير، بدلا من عراقجي، فيما لم توضح ما إذا الأول سيشغل منصب كبير المفاوضين من عدمه.
ويأتي التعديل الوزاري بعد أيام على اتفاق تم التفاوض عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة منشآت إيرانية، ما أثار آمالا باستئناف وشيك للمحادثات في العاصمة النمساوية.
يذكر أن "علي باقري" يعد مقرب من الرئيس الجديد المحافظ ابراهيم رئيسي، ومعروف برفضه أي تنازل للغربيين.