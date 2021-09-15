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الرفق بالحيوان
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134274
منذ 53 دقيقة
ويش اللي حصل له ....!!!؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ايام الاصلي ، صفر صفر ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح بعينها وعين اللي خلفوهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا في المثل // هَجّْ من القوم وطاح باالسريَّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي .. علم قطر ........... .
ابو محمد 😎 ✍️
ورا كلامك كلاااام .. ياشيخة الشيخاات .....
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