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أنباء عن طلاق تامر حسني وزواجه من فنانة سرًا

منذ ساعة
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أنباء عن طلاق تامر حسني وزواجه من فنانة سرًا

القاهرة (صدى):
أثار الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الجدل بعد إشاعة أخبار عن انفصال الثنائي؛ بسبب ما تم تداوله عن علاقة "نجم الجيل" مع ممثلة شابه وزاوجه سرًا منها.

وتداول المتابعون أخبارًا تفيد بزواج "تامر" سرًا من فنانة شابة ظهرت معه في فيلم "الفلوس" وظهوره في العديد من الصور التي تجمعه بها.

وانتشرت عدد من الأنباء حول انفصال أزمة بوسيل عنه بسبب هذه الأزمة خاصة بعد ما كتبته على "انستجرام" قائلة: "يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".

وعادت "بسمة" لحذف ما كتبته وهو الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة والتساؤلات حول حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني.

فيما تجاهل تامر حسني الأخبار المتداولة ولم يشير إليها بالنفي أو الإيجاب معلنًا عن استعداده لإطلاق عطر فرنسي يحمل توقيعهما.

 

تامر حسني
بسمة بوسيل
نجم الجيل
انفصال تامر حسني وبسمة
زواج تامر حسني سرًا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17400
منذ 44 دقيقة
الناس الخيبة هي كذاا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
ابوبدر
يا اخي ايا يكن ولنفترض جدلا انه احدابناء المنطقة فهذي تصرفات فردية لا تعيب كل القبيلة او كل العائلة وتمثل صاحبها فقط. السؤال المهم...
سلطان الحربي
العذل اساس الملك الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سردار
ياكرهي لهالنعجه
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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