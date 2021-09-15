أنباء عن طلاق تامر حسني وزواجه من فنانة سرًا

القاهرة (صدى):
أثار الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الجدل بعد إشاعة أخبار عن انفصال الثنائي؛ بسبب ما تم تداوله عن علاقة "نجم الجيل" مع ممثلة شابه وزاوجه سرًا منها.
وتداول المتابعون أخبارًا تفيد بزواج "تامر" سرًا من فنانة شابة ظهرت معه في فيلم "الفلوس" وظهوره في العديد من الصور التي تجمعه بها.
وانتشرت عدد من الأنباء حول انفصال أزمة بوسيل عنه بسبب هذه الأزمة خاصة بعد ما كتبته على "انستجرام" قائلة: "يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".
وعادت "بسمة" لحذف ما كتبته وهو الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة والتساؤلات حول حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني.
فيما تجاهل تامر حسني الأخبار المتداولة ولم يشير إليها بالنفي أو الإيجاب معلنًا عن استعداده لإطلاق عطر فرنسي يحمل توقيعهما.