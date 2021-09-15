شاهد.. طليقة فائق حسن:"حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته أصالة"

دمشق (صدى):
نفت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، عن الأنباء المتداولة بشأن تعليقها على خبر زواج طليقها من الفنانة السّورية أصالة نصري.
وقالت مارتا حامد، إن جميع المعلومات التي انتشرت عنها غير صحيحة، لافتة: "المعلومات ما صدرت مني.. معلومات مغلوطة غير صحيحة، وأي معلومة تصدر من حسابي على إنستغرام".
وهنأت مارتا حامد، طليقها فائق حسن بزواجه من أصالة، معقبة: "حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك أتمنالهم كل الخير".
وأشارت مارتا حامد، إلى أن الانفصال بينها وبين فائق حسن تم منذ فترة طويلة، مبينة: "احنا مطلقين من فترة مو قصيرة، وحبيت أوضح هذا الشي".