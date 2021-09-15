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الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات

منذ ساعة
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الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات

الرياض (صدى):

علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برنامج تنمية القدرات البشرية.

وقال أحمد الراجحي:"سيسهم برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله- في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات والإنتاجية في سوق العمل، وسيبني القادة ويدفع بهم نحو المنافسة المحلية والعالمية".

وكان سمو ولي العهد قال:" يمثل برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا. ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم. وذلك من خلال: تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة".

ولي العهد
محمد بن سلمان
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحمد الراجحي
تنمية القدرات البشرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17400
منذ 45 دقيقة
صحيح

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
ابوبدر
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اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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