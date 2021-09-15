نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع

منذ 22 دقيقة
1160
1
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع

جدة (صدى):
يبعد النصف الشمالي من الكرة الأرضية عن الاعتدال الخريفي أسبوعا واحدا فقط، وهذا يعني حدوث فجوات مؤقتة في المجال المغناطيسي للأرض.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: يعرف العلماء منذ مدة طويلة أنه خلال الأسابيع القريبة من الاعتدالين تتشكل فجوات في الغلاف المغناطيسي للأرض، عندها يمكن للرياح الشمسية أن تتدفق خلال تلك الثغرات لتحدث عندها أضواء قطبية ساطعة، وأن الكرة الأرضية محاطة بحقل قوة مغناطيسية عبارة عن فقاعة في الفضاء تسمى "الغلاف المغناطيسي" بعرض عشرات آلاف الكيلومترات، وهذا الغلاف المغناطيسي هو في غاية الأهمية حيث يعمل كدرع يحمينا من العواصف الشمسية.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة خلال الأيام القادمة لظهور أضواء الشفق القطبي في السماء طوال الليل ويمكن أن تكون بلون وردي غير معتاد، مفيداً بأن معظم الشفق القطبي يتوهج بلون اخضر ناتج عن الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس وتضرب ذرات الأكسجين على ارتفاع من 100 - 300 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وأضاف: أما اللون الوردي فهو يظهر عندما تنخفض الجسيمات المشحونة إلى ارتفاع غير معتاد وتضرب جزيئات النيتروجين على ارتفاع 100 كيلومتر أو أقل، وخلال هذا الوقت من العام حتى التدفق البسيط من الرياح الشمسية يمكنه أن يخترق الدفاعات المغناطيسية لكوكبنا، وبحسب دراسة مدتها 75 عامًا فإن شهر سبتمبر هو واحد من أكثر الشهور النشطة جيومغناطيسيًا في السنة، وهي نتيجة مباشرة لحدوث "فجوات الاعتدال".

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134242
منذ 17 دقيقة
سبحان مدبر الافلاك بحكمته ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
للأسف أن في الجنوب بلاحطة لايمتون لأهل أبها أو المناطق الأخرى بصلة.. تصرفاتهم مشينة. ويعطوا انطباع عن عسير وأهلها القبليين بصفة غير جيدة.. للأسف...
اللهو البرى
للأسف أن في الجنوب بلاحطة لايمتون لأهل أبها أو المناطق الأخرى بصلة.. تصرفاتهم مشينة. ويعطوا انطباع عن عسير وأهلها القبليين بصفة غير جيدة.. للأسف...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاك بحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينقعنا بها ولا يتكلنا عليهاا .. آمين ...
رمز التحقق
نبارك لكم هذا الحدث الكبير

أخر الأخبار

خبير تقني: الاقتصاد الرقمي هو ممكن رئيسي في رؤية المملكة 2030
خبير تقني: الاقتصاد الرقمي هو ممكن رئيسي في رؤية المملكة 2030
منذ دقيقة 1016
"لابورتا" لجماهير برشلونة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ:"أنا محبط وغاضب مثلكم"
"لابورتا" لجماهير برشلونة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ:"أنا محبط وغاضب مثلكم"
منذ 14 دقيقة 1137
بالفيديو .. "رونالدو" يصيب أحد العاملات بالكرة قبل مباراة فريقه مع يونغ بويز
بالفيديو .. "رونالدو" يصيب أحد العاملات بالكرة قبل مباراة فريقه مع يونغ بويز
منذ 16 دقيقة 1249
الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات
الراجحي: برنامج تنمية القدرات البشرية سيسهم في تمكين الشباب ورفع مستوى المهارات
منذ 18 دقيقة 1130
بالصور.. مداهمة استراحة تتخذها عمالة لتصنيع العطور مجهولة المصدر في رفحاء
بالصور.. مداهمة استراحة تتخذها عمالة لتصنيع العطور مجهولة المصدر في رفحاء
منذ 19 دقيقة 1168
 سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته في القمامة بسبب تحرشه بابنته 
 سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته في القمامة بسبب تحرشه بابنته 
منذ 20 دقيقة 226
لاعب هلالي يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا للكرات بدوري المحترفين
لاعب هلالي يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا للكرات بدوري المحترفين
منذ 21 دقيقة 1217
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع
منذ 22 دقيقة 1160
سمو ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
سمو ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
منذ 25 دقيقة 1149
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 149 وظيفة
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 149 وظيفة
منذ 27 دقيقة 1280