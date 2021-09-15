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ليلى اسكندر تتعرض لموقف محرج وتسقط على المسرح اثناء غنائها

منذ 11 ساعة
1518
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134276
منذ ساعة
معليش كل ريوسه بدقه على الخفيف ..

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أحدث التعليقات

العنف غير التربيه الفرق شاسع
خلو الرجال يربون حريمهم وبناتهم كل وحده لاتمردة على اهلها قلتو عنف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دلدلوووه ..
بلبل البحر
فطور؟ مبالغة!!
بلبل البحر
الحمد لله

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