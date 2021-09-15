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مسافرة تقوم بالصراخ بسبب تأخر الطائرة على الاقلاع
منذ 12 ساعة
1871
3
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 358
منذ 20 دقيقة
شكلها مستعجله
ابو عمار
عدد التعليقات : 53308
منذ 7 دقائق
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134280
منذ 5 دقائق
يمكن مخاويه ..
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
وسوت لة واحد صفر وسيتم دعسة ابو قلب رهيف
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مخاويه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادعسوا على رقبة الفاسد لين يذرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطزهما واسترجعوا الدراهم ووزلفوها لديارها على ظهر حمار عرج ..
ابو عمار
اهبي ما هي صاحيه فيها بلا
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