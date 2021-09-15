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من الماضي .. ماجد عبدالله ضد الاتحاد عام 1407 هـ
منذ 4 ساعات
1343
1
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14291
منذ 25 دقيقة
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
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يا اخي ايا يكن ولنفترض جدلا انه احدابناء المنطقة فهذي تصرفات فردية لا تعيب كل القبيلة او كل العائلة وتمثل صاحبها فقط. السؤال المهم...
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العذل اساس الملك الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سردار
ياكرهي لهالنعجه
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
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