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مهتم بالشأن العام: 60 سنة هو سن العطاء الحقيقي في الوظيفة

منذ ساعة
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مهتم بالشأن العام: 60 سنة هو سن العطاء الحقيقي في الوظيفة

الرياض (صدى):

علق عادل محمد، المهتم بالشأن العام، على توجيه الشورى لـ "التأمينات" بأهمية دراسة آثار رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.

واتفق "عادل" مع هذا القرار: "اعتبر هذا الأمر جاء متأخر جدًا أنا مع رفع سن التقاعد لـ 65 سنة، لأن بالنظام السابق كنا نحيل كفاءات كبيرة للتقاعد وقد يكون سن 60 سنة هو سن عطاء للمجتمع خاصة وأن عدد كبير منهم يصل لدرجات علمية كبيرة وما جتله فرصة كافية يقدم عطاءاته للوطن".

وأضاف: "فقدنا كفاءات كبيرة جدًا من أطباء وطيارين ومهندسين أجبرناهم على العطالة بالرغم من أن هذا السن هو سن العطاء الحقيقي.. أنا مع القرار ولكنه جاء متأخرًا جدًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وعن علاقة رفع سن التقاعد بزيادة نسبة البطالة، تابع: "بالعكس نسبة البطالة بسبب استقدام العمالة الأجنبية لكن لا يجب ربطها برفع سن التقاعد هناك من يحصل على شهادة الدكتورة في سن الخمسين لذا فلديه الكثير لكي يعطيه بعد ".

البطالة
التأمينات
الشورى
الكفاءة
الخبرات
رفع سن التقاعد

التعليقات

ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2388
منذ ساعة
قول قسم. ياخي تألم
عرفج
عرفج عدد التعليقات : 98
منذ ساعة
الواحد مع هالقرارات صار ينتظر يكمل ٢٥ سنه بس ويتقاعد ويرتاح نفسيا
جاي تبغى يرفعون سن التقاعد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134242
منذ ساعة
انا اصدق ان البطاله من العماله ..

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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاك بحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينقعنا بها ولا يتكلنا عليهاا .. آمين ...
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نبارك لكم هذا الحدث الكبير

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