امرأة تجبر "طفلة" على تدخين سيجارة الحشيش بمقطع فيديو

مليكة فؤاد (صدى):
أثار مقطع فيديو في المغرب جدلاً كبيرًا بين المتابعين بعد ظهور طفلة صفيرة وهى تدخن سيجاة "الحشيش" بأمر من إحدى السيدات.
وظهرت "الطفلة" في الفيديو والتي لا يتعدى عمرها 5 سنوات وهى تأخذ السيجارة من يد "سيدة" يرجح أن تكون قريبتها ثم قامت بتدخينها في الفيديو.
وسألت "السيدة" في الفيديو الطفلة قائلة: "أشنو هذا ؟" وردت الطفلة بعفوية قائلة: "الحشيش"، لتأمرها المرأة بتدخينه ثم بدأت الطفلة بتدخينها بالفعل.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر وتعريض حياة الطفلة للخطر.