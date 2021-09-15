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مينيز يقترب من الرحيل عن النصر رغم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 

منذ 4 ساعات
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مينيز يقترب من الرحيل عن النصر رغم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 

نواف السالم (صدى):
 

اقترب مدرب النصر، البرازيلي مانو مينيز، من الرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة، رغم تأهله إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، أن ردة الفعل التي نعيشها في الوقت الراهن ضد مانو مينيز امتداد لردات فعل سابقة"، لافتا:" كل المؤشرات كانت تؤكد أنه حتى الآن لم يقدم مع النصر شيئاً مقنعاً سواء على مستوى الدوري أو آسيا".

وأبان أن قرار إقصاء المدرب الآن على طاولة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، مردفا: "خلال 48 ساعة ربما نسمع خبر إقالته.. ولكن سؤالي للإدارة من يختار المدرب وعلى أي أساس يتم اختياره؟".

وتابع: "النصر يملك جواهر ثمينة داخل الملعب وترسانة من اللاعبين المحليين على مستوى عال وبالتالي ينقصهم التوظيف، الفريق مع هذا المدرب أصبح بلا هوية".

 

النصر
دوري أبطال آسيا
الرحيل
أحمد الشمراني
التأهل
مانو مينيز

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2614
منذ ساعة
خيخة دايم تابع ومنقاد،،، طيب يا ابو الخيخات لماذا لا تبحث شؤون فريقك بدلاً من الدرعمة الخيخائية،، رحم الله الأمير محمد العبدالله الفيصل حين أطلق عليكم إعلام خيخة يا خيخة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله أكبر مباريات الزمن الجميل، في أستاد عبدالله الفيصل، مباريات بعد صلاة العصر.
ابوبدر
يا اخي ايا يكن ولنفترض جدلا انه احدابناء المنطقة فهذي تصرفات فردية لا تعيب كل القبيلة او كل العائلة وتمثل صاحبها فقط. السؤال المهم...
سلطان الحربي
العذل اساس الملك الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سردار
ياكرهي لهالنعجه
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...

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