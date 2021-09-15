مينيز يقترب من الرحيل عن النصر رغم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 

نواف السالم (صدى):
اقترب مدرب النصر، البرازيلي مانو مينيز، من الرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة، رغم تأهله إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.
ومن جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، أن ردة الفعل التي نعيشها في الوقت الراهن ضد مانو مينيز امتداد لردات فعل سابقة"، لافتا:" كل المؤشرات كانت تؤكد أنه حتى الآن لم يقدم مع النصر شيئاً مقنعاً سواء على مستوى الدوري أو آسيا".
وأبان أن قرار إقصاء المدرب الآن على طاولة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، مردفا: "خلال 48 ساعة ربما نسمع خبر إقالته.. ولكن سؤالي للإدارة من يختار المدرب وعلى أي أساس يتم اختياره؟".
وتابع: "النصر يملك جواهر ثمينة داخل الملعب وترسانة من اللاعبين المحليين على مستوى عال وبالتالي ينقصهم التوظيف، الفريق مع هذا المدرب أصبح بلا هوية".