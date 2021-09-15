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"الشريف" يدشن مشروع سد وادي قنونا بمحافظة العرضيات

منذ 14 ساعة
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"الشريف" يدشن مشروع سد وادي قنونا بمحافظة العرضيات

مازن القرني (صدى):
بالنيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل دشن سعادة محافظ العرضيات الأستاذ علي بن يوسف اليوم الأربعاء 1443/2/8 هـ إفتتاح مشروع سد وادي قنونا ومحطة التنقية بالمحافظة بحضور سعادة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ‏مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والمهندس كنعان عيسى الكنعان مدير عام الادارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة البيئية والمياه والزراعة والمهندس محيي القيسي مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة و المهندس عبدالله بن زبران الشمراني مدير مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات. ‏وعدد من مديري القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة.

التعليقات

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رمز التحقق عدد التعليقات : 2
منذ 24 دقيقة
نبارك لكم هذا الحدث الكبير
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رمز التحقق عدد التعليقات : 2
منذ 24 دقيقة
نبارك لكم هذا الحدث الكبير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاك بحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينقعنا بها ولا يتكلنا عليهاا .. آمين ...
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نبارك لكم هذا الحدث الكبير
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نبارك لكم هذا الحدث الكبير
ابو محمد 😎 ✍️
ايش اللي حصل له هذا الابله ......؟؟

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